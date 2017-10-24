Российская сторона работает над открытием транзитного сообщения через Южную Осетию: Максим Соколов

Российская сторона открыта для диалога с грузинскими и абхазскими коллегами по открытию абхазского участка железной дороги, которая ведет в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам в правительстве Армении министр транспорта России Максим Соколов.

«Мы открыты к диалогу и с грузинскими, и с абхазскими коллегами. Переговоры ведутся МИД по линии контактов Карасин-Абашидзе. Эти контакты проходят регулярно», - сказал Соколов, отметив, что последний из них состоялся в сентябре этого года.

По его словам, результатом этих переговоров может быть открытие железнодорожного и автомобильного транзитного сообщения через Южную Осетию.