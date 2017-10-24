Главы правительств Армении и Кыргызстана обсудили вопросы развития двусторонних экономических отношений

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян 24 октября принял премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян поздравил коллегу с вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятеьности.

Он выразил уверенность в том, что традиционно дружеские отношения двух народов являются хорошей основой для расширения политического диалога и реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Премьер-министр Армении отметил, что, хотя объем товарооборота между двумя странами невелик, есть положительная динамика и потенциал для его развития.

«Эту положительную тенденцию нужно поощрят, в том числе посредством деятельности межправительственной комиссии. Несомненно , как в Армении , так и в Кыргызской Республике существуют перспективные проекты , которые можно совместно реализовать, и они будут взаимовыгодными», - сказал он.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков выразил готовность углубить сотрудничество, отметив, что существующие экономические отношения между двумя странами не соответствуют уровню политического диалога.

«С нашей стороны мы полностью готовы способствовать развитию двусторонних экономических отношений», - отметил премьер-министр Кыргызстана.

Двусторонне было отмечено, что сотрудничество в рамках интеграционных процессов и применение согласованных механизмов поможет обогатить армяно-кыргызские отношения.

Собеседники также отметили важность обмена опытом в процессах экономического развития.