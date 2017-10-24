Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Глава компании «Газпром» ожидает, что объем поставок газа из России в Армению в 2018 году увеличится


Глава компании «Газпром» Алексей Миллер ожидает, что объем поставок газа из России в Армению в 2018 году увеличится, учитывая тот факт, что ценовых изменений в 2018 году не будет. Как сообщает Арменпресс, Миллер заявил об этом журналистам в правительстве Армении.

«За 9 месяцев 2017 года в Армению поставлено на 200 млн куб м больше газа, чем в 2016 году. Это говорит о том, что экономика Армении развивается», - отметил он.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации