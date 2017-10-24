Глава компании «Газпром» ожидает, что объем поставок газа из России в Армению в 2018 году увеличится

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер ожидает, что объем поставок газа из России в Армению в 2018 году увеличится, учитывая тот факт, что ценовых изменений в 2018 году не будет. Как сообщает Арменпресс, Миллер заявил об этом журналистам в правительстве Армении.

«За 9 месяцев 2017 года в Армению поставлено на 200 млн куб м больше газа, чем в 2016 году. Это говорит о том, что экономика Армении развивается», - отметил он.