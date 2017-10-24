Армяно-российские отношения развиваются по всем направлениям: глава правительства России

Премьер-министр Армении Карен Карапетян и находящийся с официальным визитом в Армении глава правительства России Дмитрий Медведев по итогам переговоров в узком и широком составе встретились с представителями средств массовой информации и выступили с заявлениями по итогам переговоров. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, желаю поделиться с вами результатами наших переговоров. Во-первых, мы подвели итоги проделанной за последнее время работы. Констатировали, что союзнические отношения наших стран из года в год динамично растут. Мы зафиксировали также рост в цифрах и в то же время отметили, что огромные возможности роста. Обсудили возможности реализации совместных и инвестиционных и других проектов по углублению сотрудничества. Сегодня были подписаны документы, которые будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению нашего сотрудничества. Во всех процессах двустороннего экономического взаимодействия мы отметили важную роль межправительственной комиссии и в последнее время очень частые, регулярные и конструктивные встречи на межведомственном, горизонтельном уровне, что придает определенный импульс и скорость для того, чтобы намеченные меопроприятия быстро претворялись в жизнь. Завершая свое слово, хочу зафиксировать, что мы удовлетворены проделанной работой и наши переговоры как всегда были очень конструктивными, насыщенными и очень дружественными. Уверен, что то, о чем мы договорились, в ближайшее будущее будет реализовано и мы будем идти только вперед.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: Уважаемый Карен Вильгельмович, увжаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Карен Вильгельмович был краток, я постараюсь быть еще более кратким. Но это еще не означает, что у нас были какие-то неправильные переговоры, наоборот, все было хорошо. Мы убедились в том, что связи по всем направлениям развиваются. Кстати сейчас 25-летие дипломатических отношений между нашими странами, но об истории наших отношений я говорить не буду, поскольку они насчитывают гораздо более длительный срок. Россия остается ведущим внешнеэкономическим партнером Армении. Двусторонний оборот растет – и в 2016 и в 2017 году, причем растет хорошими темпами. Все наши совместные предприятия работают во всех сферах: это и высокие технологии, и энергетика, и строительство, и телекоммуникации. Мы наметили планы на будущее, чем можно было бы заняться в ближайшие годы. Сотрудничество в гуманитарной сфере тоже развивается. Мы готовимся к проведению Дней культуры Армении в России, которые пройдут в ноябре. Целый ряд новых проектов в гуманитарной сфере надеюсь будет реализован. Вот таковы итоги. Хочу искренне поблагодарить Карена Вильгельмовича за прекрасные условия работы и за гостеприимство.

Телеканал Россия 1: Дмитрий Анатольевич, очень много в последнее время средства массовой информации, коллеги-журналисты пишут о развитии сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства. В частности, речь идёт об инвестициях, о создании системы машинно-тракторных станций, о поставках сельхозпродукции Армении на территорию России и об инвестициях в тепличное хозяйство республики со стороны нашей страны. Вопрос: насколько эта система отношений сейчас развивается и каков её потенциал?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: Развивается хорошо. Очевидно, что у нас есть мощная основа для кооперации. В нашей стране очень популярны армянские фрукты, соки, сыры и целый ряд плодоовощных консервов, производящихся у вас, и отличающихся отменным качеством. Отдельная позиция – это армянские абрикосы. Я не знал, мне мой коллега сказал, что есть поздние абрикосы, которые собирают буквально сейчас. Так что абрикосовая история – очень длинная. Поэтому потенциал хороший, особенно с учетом того, что наша страна, помимо развития своего сельского хозяйства, сохраняет пока ограничения в отношении поставок плодоовощной продукции из целого ряда стран. Это естественно способствует тому, чтобы наращивать наше сотрудничество с друзьями и партнерами по Евразийскому экономическому союзу, и с Арменией в частности. У нас может быть нет таких крупных и продвинутых проектов по тепличному хозяйству и по переработке, нужно обязательно этим заняться. Но мы готовы и дальше работать над вопросом поставки продукции сельскохозяйственного машиностроения, проще говоря, нашей сельхозтехники. Здесь есть разные варианты, и в рамках помощи, и в рамках той дорожной карты, которую мы подготовили по развитию, а точнее возрождению государственной сети машинотракторных станций, которые могли бы работать в Армении. Поэтому считаю, что в этом направлении, как и в других, у нас есть огромные возможности.

Сегодня мы обсудили многие вопросы, связанные не только с сельским хозяйством. Энергетикой тоже занимались. Хочу сообщить, что принято решение, которое наверно, имеет ключевое значение для работы экономики Республики Армения. Оно заключается в том, чтобы сохранить специальную цену для Армении на следующий год, несмотря на то, что до этого мы договаривались о выходе на несколько иные параметры. Думаю, что это будет способствовать улучшению общей экономической и инвестиционной ситуации в Армении.

Агентство Арменпресс: Предполагается, что в ноябре на армяно-иранской границе в Мегри начнет официально действовать свободная экономическая зона. Как Вы рассматривайте перспективы вовлечения бизнеса из стран ЕАЭС и, в частности России, к этому проекту?

Карен Карапетян: Сегодня повестка дня была очень насыщенной, конструктивной, мы в частности обсуждали эту тему тоже. Более того, как я уже говорил, были достаточно частые переговоры на межведомственных, межотраслевых уровнях, и уже есть определенные наработки. Мы считаем, что свободная экономическая зона является хорошей площадкой для российского капитала и бизнеса, который имеет интерес в Иране. Мы очень открыты и готовы здесь сотрудничать не только на правах размещения российского капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества. Думаю, что в ближайшее время те переговоры, которые ведутся достаточно интенсивно, будут уже иметь завершающий, готовый вид для его применения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: У нас хорошие отношения с Ираном, нравится это кому-то или нет. Поэтому, если наши друзья и партнеры по Евразийскому экономическому союзу такую свободную экономическую зону с иранцами создают, мы готовы принимать участие в ее развитии, в том числе путем приглашения туда российского бизнеса. Коллеги нам сегодня предложили и иные формы соинвестирования. Мы подумаем, каким образом это все замкнуть, может быть с использованием российских институтов развития, таких как Фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк и Росэкспортцентр. Главное, чтобы это давало свои плоды. Спасибо.