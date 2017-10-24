Ответ будет очень болезненным: министр обороны Арцаха о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана

На карабахско-азербайджанской линии соприкосновения наблюдается некоторое напряжение, которое обусловлено нарушением режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

«Наш военнослужащий был убит азербайджанским снайпером 19 октября. Наш адекватный ответ не опоздал», - сказал Левон Мнацаканян, добавив, что за последнее время Азербайджан дважды применил управляемую противотанковую ракету "Спайк", и оба раза не нанес никакого ущерба.

По его словам, на этот раз Армения не поддалась на провокации, но если такие действия будут продолжаться и в будущем, то ответ будет, несомненно, гораздо более болезненным.

«Вчера мы не ответили, так как мы считаем, что в этом не было необходимости. В ближайшие дни у нас будут встречи с представителем Минской группы ОБСЕ, и мы обсудим с ними эти вопросы», - сказал Мнацаканян.