Время в Ереване: 11:07:36,   24 Октябрь

Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Палаты депутатов Мексики


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 24 октября принял членов делегации Группы дружбы Мексика-Армения Палаты депутатов Соединенных Штатов Мексики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено налаживанию парламентских связей, развитию сотрудничества в общественной и гуманитарной сферах.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, другие должностные лица.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации