Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Палаты депутатов Мексики

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 24 октября принял членов делегации Группы дружбы Мексика-Армения Палаты депутатов Соединенных Штатов Мексики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено налаживанию парламентских связей, развитию сотрудничества в общественной и гуманитарной сферах.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, другие должностные лица.