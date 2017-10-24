Главы правительств Армении и РФ обсудили перспективы развития армяно-российского сотрудничества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 24 октября в правительстве принял прибывшего с официальным визитом в Армению делегацию во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, после беседе глав правительства тет-а-тет состоялась встреча двух делегаций в расширенном составе.

В своем приветственном слове премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил:

«Рады Вас приветствовать в Армении. Добро пожаловать!

Межгосударственный диалог между нашими странами из года в год приобретает всё более насыщенный и интенсивный характер. Реализуется множество совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Совместное участие наших стран в евразийском интеграционном процессе считаем очень перспективным. Хочу с удовольствием констатировать, что за первые восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы видим огромные возможности роста, большой неиспользованный потенциал. И в последнее время частые встречи наших коллег, что меня очень радует, подтверждают это. Идёт проработка перспективных предложений. Уверен, что мы сегодня сможем обозначить мероприятия по их реализации и обменяться мнениями по ранее достигнутым договорённостям.

Ещё раз добро пожаловать! Мы Вам очень рады».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил:

«Уважаемый Карен Вильгельмович!

Благодарю Вас за приглашение. Оно, что называется, очень вовремя. Во-первых, потому что мы должны часто встречаться, во-вторых, у вас превосходная, великолепная погода, которая точно должна способствовать проведению успешных переговоров.

У нас впереди подписание целого ряда важных документов, которые являются результатом работы наших товарищей по правительствам. Я не буду их предвосхищать, они ещё будут подписаны. В любом случае это хорошая возможность обменяться информацией, обсудить существующую экономическую ситуацию в наших странах, запланировать новые мероприятия как на двустороннем треке отношений, так и в рамках Евразийского экономического союза. Там тоже много вопросов, много идей, которые будут обсуждаться.

Сегодня мы сконцентрируемся именно на отношениях между Россией и Арменией. Я считаю, это очень благоприятная возможность посмотреть на некоторые проблемы под несколько иным, непривычным углом. Уверен, мы сейчас с Вами всё, что нужно, обсудим, а потом продолжим разговор в расширенном формате. Коллеги проинформируют, что они делали, потому что встречи носят, Вы правильно сказали, не просто регулярный, а достаточно частый характер по всем направлениям нашего сотрудничества – экономике в целом, торговому обороту, инвестициям и по целому ряду других вопросов».