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Глава МИД Республики Арцах принял депутатов из Мексики


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 24 октября принял членов группы дружбы Мексика-Армения Палаты депутатов Мексиканских Соединенных Штатов Бланку Маргариту Куата Домингес, Марию Кристину Тересу Гарсиа Браво и Карлоса Эрнандеса Мирона, прибывших в Арцах с ознакомительным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Масис Маилян приветствовал визит мексиканских депутатов в Арцах и выразил надежду, что это станет первым шагом к установлению двустороннего сотрудничества. В этом контексте состоялся обмен мнениями по перспективным направлениям взаимодействия.

В ходе встречи министр иностранных дел также представил депутатам приоритеты внешней политики Арцаха, коснувшись процессов международного признания Республики Арцах и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

На встрече присутствовал также вице-председатель Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов.

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