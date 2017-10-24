Россия готова принять участие в развитии свободной экономической зоны Мегри: Дмитрий Медведев
Россия считает, что свободная экономическая зона Мегри – хорошая площадка для российского капитала и российского бизнеса, который имеет интересы в Иране. В ответ на вопрос Арменпресс об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в Ереване.
«У нас хорошие отношения с Ираном, нравится это кому-то или нет. Поэтому, если наши друзья и партнёры по Евразийскому экономическому союзу такую свободную экономическую зону с иранцами создают, мы готовы принимать участие в её развитии, в том числе путём приглашения туда нашего российского бизнеса. Коллеги сегодня нам предложили и иные формы соинвестирования. Мы подумаем, каким образом это всё замкнуть. Может быть, с использованием российских институтов развития, таких как Фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк и Росэкспортцентр. Главное, чтобы это давало свои плоды», - сказал Медведев.
В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что данная тема тоже была обсуждена.«Более того, как я уже говорил, были достаточно частые переговоры на межведомственных, межотраслевых уровнях. И уже есть определённые наработки. Мы считаем, что свободная экономическая зона – хорошая площадка для российского капитала и российского бизнеса, который имеет интересы в Иране. Более того, мы очень открыты и готовы здесь сотрудничать не только в плане размещения российского капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества. Думаю, что в ближайшее время переговоры, которые ведутся достаточно интенсивно, будут уже завершены», - отметил Карапетян.