Россия готова принять участие в развитии свободной экономической зоны Мегри: Дмитрий Медведев

Россия считает, что свободная экономическая зона Мегри – хорошая площадка для российского капитала и российского бизнеса, который имеет интересы в Иране. В ответ на вопрос Арменпресс об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в Ереване.

«У нас хорошие отношения с Ираном, нравится это кому-то или нет. Поэтому, если наши друзья и партнёры по Евразийскому экономическому союзу такую свободную экономическую зону с иранцами создают, мы готовы принимать участие в её развитии, в том числе путём приглашения туда нашего российского бизнеса. Коллеги сегодня нам предложили и иные формы соинвестирования. Мы подумаем, каким образом это всё замкнуть. Может быть, с использованием российских институтов развития, таких как Фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк и Росэкспортцентр. Главное, чтобы это давало свои плоды», - сказал Медведев.

В свою очередь, премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что данная тема тоже была обсуждена.

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