РФ готова расширить сотрудничество с Арменией в сфере сельского хозяйства: Дмитрий Медведев

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил удовлетворение в связи с сотрудничеством с Арменией в сфере сельского хозяйства и подчеркнул, что у стран крепкие основы в этом направлении.

Как сообщает Арменпресс, по его словам, в России очень любят армянские фрукты, соки и консервы.

«А мой коллега только что сказал мне, что есть и поздние абрикосы, которые собирают буквально сейчас. Так что абрикосовая история – она очень длинная. Поэтому потенциал хороший – особенно с учётом того, что наша страна, помимо развития своего сельского хозяйства, пока сохраняет ограничения на поставки плодоовощной продукции из целого ряда стран. Это, конечно, помогает сотрудничеству с партнёрами и друзьями по Евразийскому союзу и Арменией в частности», - подчеркнул Медведев.

По его словам, у сторон пока нет, может быть, таких крупных продвинутых проектов по тепличному хозяйству и по переработке, но нужно обязательно этим заняться.

«Мы готовы и дальше работать над вопросом поставки продукции сельскохозяйственного машиностроения. Считаю, что в этом направлении у нас есть огромные возможности», - добавил глава российского правительства.