Главе Каталонии предложили провести дебаты с правительством Испании в парламенте

Сенат (верхняя палата парламента) Испании предложил главе Каталонии Карлесу Пучдемону провести дебаты с членами правительства пиренейского королевства на заседании в парламенте 26 или 27 октября. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель председателя Сената Педро Санс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если Пучдемон не может явиться в четверг, ему предлагается возможность сделать это в пятницу, - отметил он. - Мы не можем быть более гибкими". "Для Сената была бы честь принять главу Каталонии, чтобы он мог поучаствовал в дебатах тут", - сказал Санс.

В субботу Мадрид заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью власти Испании хотят освободить от должностей Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, Рахой рассчитывает провести новые региональные выборы в течение полугода.

Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября. В свою очередь парламент Каталонии проведет в четверг заседание, на котором определит, каким будет ответ Барселоны на действия Мадрида.