Цена на российский газ для Армении в 2018 году останется неизменной: председатель правительства РФ

Цена на российский газ для Армении в 2018 году останется неизменной. Как сообщает Арменпресс, об этом в Ереване заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Армении.

«Хочу сообщить, что принято решение, которое, возможно, имеет ключевое значение для функционирования экономики Армении. Оно заключается в следующем: в следующем году специальный тариф на газ для Армении сохранится, несмотря на то, что раньше мы договаривались о выходе на несколько иные параметры. Думаю, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Армении», - сказал Медведев.

С апреля 2016 года российский газ в Армению поставляется по $150 за тысячу кубометров.