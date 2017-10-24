Союзнические отношения наших стран из года в год динамично развиваются: главы правительств Армении и РФ подвели итоги переговоров

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян и прибывший с официальным визитом в Ереван председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выступили с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.

«Во-первых, мы подвели итоги проделанной за последнее время работы. Констатировали, что союзнические отношения наших стран из года в год динамично развиваются. Мы зафиксировали в цифрах рост товарооборота и в то же время отметили, что у нас есть огромные возможности роста. Обсудили возможности реализации совместных инвестиционных и других проектов. Сегодня подписаны документы, которые однозначно будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению нашего сотрудничества», - как сообщает Арменпресс, подчеркнул Карапетян.

Премьер отметил, что во всех процессах двустороннего экономического взаимодействия мы отметили важную роль межправкомиссии и констатировали в последнее время очень частые, регулярные и конструктивные встречи на межведомственном уровне и на горизонтальном уровне, что придаёт определённый импульс и скорость для того, чтобы мероприятия, которые намечены, быстро претворялись в жизнь.

«Завершая своё выступление, хочу зафиксировать, что мы удовлетворены проделанной работой. И также хочу отметить, что наши переговоры, как всегда, были очень конструктивными, насыщенными и очень дружественными», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что убедились, что связи по всем направлениям развиваются.

«Кстати, сейчас 25-летие дипломатических отношений между нашими странами, а история этих отношений насчитывает гораздо более длительный срок. Россия остаётся ведущим внешнеэкономическим партнёром Армении. Двусторонний товарооборот растёт – и в 2016 году, и в 2017 году, причём растёт хорошими темпами. Наши совместные предприятия работают в самых разных сферах – это и высокие технологии, и энергетика, и строительство, и телекоммуникации. Мы наметили планы на будущее, чем можно было бы заняться в ближайшие годы», - отметил Медведев.

По его словам, сотрудничество в гуманитарной сфере тоже развивается. «Мы готовимся к проведению Дней культуры Армении в России, которые пройдут в ноябре. И целый ряд новых проектов в гуманитарной сфере, надеюсь, будет реализован», - подчеркнул премьер РФ.