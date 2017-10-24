Telegraph: Елизавета II получила в качестве призовых на скачках почти $9 млн

Победы на скачках лошадей из конюшен Елизаветы II принесли британскому монарху £6,7 млн ($8,8 млн) призовых за последние три десятилетия. Рекордным в этом отношении, как сообщила во вторник газета Daily Telegraph, стал прошлый год, когда королева заработала £557,6 тыс. ($735,5 тыс.), или почти десятую часть всех призовых.

На счету ее подопечных 451 победа, которая была одержана в 15,9% состязаний. Ее Величество давно и пристально интересуется коневодством и скачками, которые в качестве источника дохода, как свидетельствуют специалисты, являются непростым бизнесом с очень высокой степенью риска. Каждое утро монарх внимательно просматривает за завтраком ежедневное издание Racing Post, посвященное скачкам, забегам гончих и ставкам на спорт, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ее самая успешная скаковая - Merlin, которую тренирует Майкл Белл, выиграла 3 из 8 скачек и принесла почти £21,8 тыс. ($28,7 тыс.). Еще одной беговой "звездой" королевы является Elector, находящийся под неусыпным вниманием тренера сэра Майкла Стаута. Эксперты высоко оценивают возможности и The Bay Colt, следующий старт которой намечен на 2 июня 2018 года.

В нынешнем году скаковые лошади Елизаветы II одержали 20 побед - на три меньше, чем в 2016-м. При этом монарх, как отмечает издание, регулярно посещает своих питомцев, которые находятся в конюшнях в поместье Сэндрингем (английское графство Норфолк), где королевская семья по традиции проводит рождественские праздники и большую часть зимнего периода.