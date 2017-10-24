Очередное пленарное заседание 6-й сессии Национального собрания Республики Арцах 6- го созыва состоится 26-го октября

В малом зале заседаний Национального собрания Республики Арцах 24-го октября было созвано рабочее совещание, в котором приняли участие ответственные лица постоянных комиссий, фракций и аппарата парламента. Совещание вел председатель НС Ашот Гулян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в ходе совещания на утверждение была представлена повестка очередного заседания. На состоявшихся 23-го октября заседаниях постоянные комиссии НС по государственно-правовым вопросам и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению вынесли положительное заключение на включенные в повестку законодательные инициативы.

Подводя итоги заседания, председатель парламента объявил, что очередное пленарное заседание 6-й сессии Национального собрания 6-го созыва состоится 26-го октября в 11:00.