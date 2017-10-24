Подписан ряд документов, касающихся армяно-российского сотрудничества в различных сферах

В рамках официального визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Армения 24 октября в правительстве Армении подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в сферах связи и коммуникаций, чрезвычайных ситуаций, а также между регионами двух стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении подписали министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Подписан также Меморандум между министерством транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения и министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной электросвязи в роуминге между Республикой Армения и Российской Федерацией. Документ подписали министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Между министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) подписано Соглашение о сотрудничестве в области регулирования промышленной безопасности. Документ подписали министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алëшин.

Протокол о намерениях между администрацией Гегаркуникской области Республики Армения и правительством Саратовской области Российской Федерации подписали губернатор Гегаркуника Карен Ботоян и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.