Задача наших аналитиков и ученых – правильно представлять ситуацию, четко видеть и прогнозировать события: президент Армении

Президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из ученых-аналитиков Института национальных стратегических исследований (ИНСИ) министерства обороны Армении о том, что может посоветовать для проведения аналитических работ, подчеркнул, что ключевым вопросом при принятии решения является правильная оценка ситуации. Как сообщает Арменпресс, президент подчеркнул важность этого фактора как для военнослужащих, так и для гражданских лиц и для принятия решений любого уровня.

«Нужно хорошо понимать ситуацию, чтобы принять правильное решение. Задача этого института и ученых и аналитиков в целом должна заключаться в том, чтобы правильно представить ситуацию, а также четко видеть и прогнозировать события», - сказал президент.

По словам Сержа Саргсяна, все аналитики должны иметь более узкую специализацию, чтобы отлично выполнять свою работу.

«Я бы предпочел, чтобы у нас, предположим, было 10 аналитиков, каждый из которых отлично знает один узкий аспект, чтобы решения принимались на основе реальности», - сказал президент Армении.