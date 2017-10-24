Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-17

ЕРЕВАН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 октября, курс доллара США вырос на 0.08 драмa и составил 482.33 драм. Курс евро вырос на 1.15 драмa и составил 567.22 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.39 драм. Курс британского фунта вырос на 0.49 драмa и составил 635.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 94.40 драмa и составила 19770.22 драм. Цена серебра сократилась на 1.19 драмa и составила 263.55 драм. Цена платины сократилась на 90.68 драмa и составила 14158.14 драм.