Азиатские индексы - 24-10-17
ТОКИО, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 21805.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 1756.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3388.25 пункта, а HANG SENG снизился на 0.53% и составил 28154.97 пункта.
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- 19:26 Главы правительств Армении и РФ обсудили перспективы развития армяно-российского сотрудничества
- 19:18 Глава МИД Республики Арцах принял депутатов из Мексики
- 19:14 Президент Армении принял председателя правительства России Дмитрия Медведева
- 19:04 РФ готова расширить сотрудничество с Арменией в сфере сельского хозяйства: Дмитрий Медведев
- 18:54 Главе Каталонии предложили провести дебаты с правительством Испании в парламенте
- 18:36 Союзнические отношения наших стран из года в год динамично развиваются: главы правительств Армении и РФ подвели итоги переговоров
- 18:33 Цена на российский газ для Армении в 2018 году останется неизменной: председатель правительства РФ
- 18:11 Telegraph: Елизавета II получила в качестве призовых на скачках почти $9 млн
- 18:07 Очередное пленарное заседание 6-й сессии Национального собрания Республики Арцах 6- го созыва состоится 26-го октября
- 18:01 Подписан ряд документов, касающихся армяно-российского сотрудничества в различных сферах
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- 17:50 Задача наших аналитиков и ученых – правильно представлять ситуацию, четко видеть и прогнозировать события: президент Армении
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-17
- 17:44 Азиатские индексы - 24-10-17
- 17:34 Назван правильный способ выдавливания прыщей
- 17:30 Шварценеггер пообещал все исправить в новом «Терминаторе»
- 17:23 Медведев считает, что России и Армении удалось преодолеть полосу экономических сложностей
- 17:20 AFP: мировое производство вина упало до рекордно низкого за более чем 50 лет уровня
- 17:05 Премьер-министр Армении видит большой потенциал для углубления армяно-российских двусторонних отношений
- 16:52 Председатель Национального Собрания принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия
- 16:48 Саудовская Аравия объявила о создании самого инновационного города в мире
- 16:34 В правительстве Армении проходит встреча с глазу на глаз премьер-министра Армении Карена Карапетяна с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
- 16:29 КПК стремится расширить международный "круг друзей"
- 16:16 СМИ: в Курдистане решили отложить всеобщие выборы на восемь месяцев
- 15:47 Юношеская сборная Армении проведет два контрольных матча в преддверии отборочного турнира Евро-2018
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- 15:16 Премьер Италии пойдет навстречу сторонникам расширения автономии северных областей
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