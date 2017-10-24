Азиатские индексы - 24-10-17

ТОКИО, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 21805.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 1756.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3388.25 пункта, а HANG SENG снизился на 0.53% и составил 28154.97 пункта.