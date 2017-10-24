Назван правильный способ выдавливания прыщей

Практикующий дерматолог Эрин Гилберт из Нью-Йорка назвала правильный способ удаления акне в домашних условиях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Business Insider.

Главная опасность при удалении прыщей, по словам врача, заключается в травмировании кожи. Речь идет, в частности, о появлении царапин и занесении инфекции.

Для того чтобы снизить риск, дерматолог предлагает охлаждать кожу. Для этого можно использовать кубик льда, обернутый в бумагу, или огуречную дольку, предварительно помещенную в холод.

Для предотвращения заражения Гилберт советует применять антибактериальный крем. Однако мазь, как отмечает врач, следует использовать лишь в том случае, если в области прыща наблюдается существенное покраснение кожных покровов.

В целом Гилберт рекомендует не удалять прыщи самостоятельно, а дождаться их исчезновения.