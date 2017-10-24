Шварценеггер пообещал все исправить в новом «Терминаторе»

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, чего ждать от продолжения франшизы «Терминатор». Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, в шестой части создателям удастся избежать ошибок, допущенных в предыдущем фильме. «Мне кажется, Джеймс Кэмерон и Тим Миллер пришли к концепции, с помощью которой они смогут продолжить историю робота T-800, при этом сделав совершенно новую картину», — заявил он, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Они просто берут нескольких основных персонажей, например, героиню Линды Хэмилтон и моего героя, и забывают обо всем остальном», — добавил актер.

Хэмилтон исполнила роль Сары Коннор в первой и второй картине о роботе из будущего. Она вернется к своей героине в шестой ленте. Режиссером боевика выступит Тим Миллер, продюсером — автор оригинальной картины Джеймс Кэмерон.

О том, что Шварценеггер снимется в шестой части «Терминатора», стало известно в мае. «Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить франшизу. И я там буду», — заявил 69-летний актер.