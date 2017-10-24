Медведев считает, что России и Армении удалось преодолеть полосу экономических сложностей

Россия и Армения преодолели полосу экономических сложностей, и торговый оборот между странами восстанавливается. Как сообщает Арменпресс, об этом в Ереване 24 октября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

Он выразил надежду на то, что инвестиционное сотрудничество не будет отставать от товарооборота.

«С января по август товарооборот увеличился на 30%. Самое главное, что за последний период нашим странам удалось отладить правильную модель взаимодействия в рамках сотрудничества в ЕАЭС», - сказал премьер-министр России, добавив, что зафиксированные результаты подтверждают, что обе страны находятся на правильном пути.

По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 24 октября с официальным визитом в Армению прибыл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В аэропорту «Звартноц» коллегу встретил премьер-министр Карен Карапетян.

В состав возглавляемой Дмитрием Медведевым делегации входят первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр энергетики РФ Александр Новак, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алëшин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, другие должностные лица.

После официальной церемонии встречи премьер-министр РФ направился в мемориальный комплекс «Цицернакаберд», чтобы отдать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.