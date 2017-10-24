AFP: мировое производство вина упало до рекордно низкого за более чем 50 лет уровня

Мировое производство вина в 2017 году снизилось на 8,2% по сравнению с показателями прошлого года, до 246,7 млн гектолитров, что является самым низким показателем за более чем 50 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство France-Presse со ссылкой на данные Международной организации по виноградарству и виноделию.

Как отмечает агентство, сокращение производства во многом объясняется неурожаем, связанным с погодными условиями в странах - крупнейших производителях вина. Так, в Италии производство вина в 2017 году составило 39,3 млн гектолитров (на 23% меньше, чем в 2016 году), во Франции - 36,7 млн гектолитров (на 19% меньше, чем в 2016 году), а в Испании - 33,5 млн гектолитров (на 15% меньше, чем в 2016 году).





