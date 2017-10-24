Премьер-министр Армении видит большой потенциал для углубления армяно-российских двусторонних отношений

Объем торгового оборота между Арменией и Россией увеличился. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Ереване.

«За первые 8 месяцев текущего года объем торгового оборота между Арменией и Россией увеличился на 23,5%», - сказал Карапетян, добавив, что существует огромный потенциал для развития отношений между двумя странами, о чем свидетельствуют часто организуемые двусторонние встречи.

По его словам, у обеих сторон есть все возможности для того, чтобы не только поддерживать нынешний уровень отношений, но и укреплять его.

«Я считаю, что сегодняшняя встреча - хороший шанс обсудить вопросы повестки дня и перспективы их дальнейшего развития. Сегодня мы подготовили несколько документов, подписание которых, безусловно, будет способствовать развитию нашего сотрудничества», - сказал премьер.