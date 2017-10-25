Предстоящие новости:25.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 25 октября примет участие в проводимом в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета, в котором предусмотрено участие глав правительств других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

В повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Сегодня, 25-го октября, в Министерстве экономического развития и инвестиций состоится открытие системы www.allhotels.am.

Палата адвокатов готовит пакет предложений в связи с законопроектом о семейном насилии. Рабочая группа данного проекта призывает общественность принять участие в обсуждениях.

Сегодня, 25-го октября, состоится отбытие в Гюмри, где состоится открытие инкубационной лаборатории Майкрософта.

В Ереване состоится открытие выставки «Best of British Education».

В Центре искусств «Нарекаци» состоится встреча с композитором, пианистом, заслуженным артистом Армении Степаном Шакаряном.

В Русском драматический театр имени Станиславского состоится представление «Mea culpa 2» и пресс-конференция творческой группы.

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