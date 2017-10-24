Невозможно одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры с целью найти решение проблемы Нагорного Карабаха: президент Армении

Армения внимательно следит за серьёзнейшими военно-политическими процессами, которые разворачиваются не очень далеко от ее границ. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 октября сказал президент Армении в ходе лекции в Национальном исследовательском университете обороны МО.

“Мои принципиальные подходы по проблеме Нагорного Карабаха я недавно представлял с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас не вижу нужды вновь повторять здесь то, что сказал там. Хочу, тем не менее, подчеркнуть несколько обстоятельств.

Первое: на этом этапе мы не имеем цели в Арцахе решать или ставить военные задачи. Задачу защитить гражданское население Арцаха от беспорядочного огня противника мы уже решили и решили давно. Мирное урегулирование проблемы, в числе других условий, должно абсолютно исключить какую-либо военную угрозу в отношении мирного населения Арцаха.

Второе: Нагорно-Карабахский конфликт, действительно, не имеет военного решения. Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому”, - подчеркнул президент.

Саргсян отметил, что переговоры должны иметь место в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря молчанию оружия. По словам президента, получая краткосрочное тактическое или пропагандистское преимущество, ни одна из сторон не решает для себя никакого существенного вопроса, а, наоборот, провокации делают просто невозможными серьёзные переговоры.

“Здесь я хочу сделать небольшое отступление от темы и сказать, что для меня, искренне, создалась очень странная ситуация, когда после Женевских переговоров азербайджанская сторона с особой злостью пытается подчеркнуть, что я нарушил какие-то договорённости. Искренне, странно. И я с большим нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы своего коллегу спросить, что их рассердило. При том, говорят люди, которые фактически, вообще не должны быть в курсе нашего разговора, потому что мы говорили вдвоём, и если мы имели договорённость не говорить никому, то как его помощники, или, не знаю, заместители и т.д., знакомы с темой. Заверяю вас: из нашего разговора я ни полуслова нигде не говорил. А что я говорил на встрече с армянской общиной Швейцарии? Я говорил, что никакой армянский руководитель не может подписать документ, который нарушит безопасность Нагорного Карабаха. Это раз. Второе, я говорил, что Карабах должен быть вне Азербайджана. И третье, я сказал, что Президент Азербайджана также озабочен безопасностью и гибелью своих солдат. То есть, что здесь нового? Я повторил то, что 20 лет говорю, что 25 лет мы говорим. То есть, если кому-либо казалось, что если мы в Женеве вели переговоры, сказали и приняли заявление, что напряжённость должна ослабнуть, это не значит, что и стремление Карабаха к независимости тоже должно ослабнуть. Искренне говоря, для меня очень странно”, - заметил президент.

Он заявил, что Армения не осуществляла мести и коллективного наказания, не осуществляем и не будем осуществлять. Однако каждая военная потеря будет вызывать ответное действие, направленное против военных стороны противника.

“Вторая группа этих моих акцентов - часть нашей идеологии. Нагорно-Карабахский конфликт не носит этнического или религиозного характера. У нас нет никакой проблемы ни с азербайджанским народом, ни тем более с мусульманской религией. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, просто это желание нужно направить в правильное русло”, - отметил Саргсян.

Президент напомнил, что с самого первого дня Арцахского освободительного движения армянская сторона делала всё в рамках действующего на тот момент закона и в рамках международного права. “”, - подчеркнул президент.