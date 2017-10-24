По убеждению президенту Армении, в военных частях должны быть созданы условия для обогащения знаний военнослужащих

Мы должны иметь одну из самых современных армий мира. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 октября сказал президент Республики Армения, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян в ходе лекции в Национальном исследовательском университете обороны МО.

“Мы все должны чётко осознавать, что армия не может развиваться отдельно и автономно, следовательно, в ногу со временем должно шагать всё наше государство. Мы должны иметь одну из самых современных армий мира. То есть, должны иметь непрерывно совершенствующееся государство, благодаря чему также модернизируется армия. Это возможно, и мы с вами вместе, вместе со всем нашим обществом сделаем эту цель реальностью.

Должны улучшиться условия военной службы для всех - от стоящего на передовой линии солдата до командира. Здесь мелочей нет и не должно быть. Важно всё, начиная от обмундирования, кончая квартирами офицерского состава. Гарантии социального обеспечения в этом вопросе чрезвычайно важны”, - отметил президент.

По его словам, дисциплина должна быть на самом высоком уровне. Родитель растит ребёнка, отправляет его в армию и должен быть уверен, что его ребёнок, входя в казарму, находится в новой заботливой семье.

Саргсян убежден, что офицер и командир для новобранца должны быть старшими братьями и родителями. Неуставные отношения и небрежность должны быть совершенно исключены. По этой причине мы не должны иметь потерь. Это неуместные потери.

“Особое внимание мы должны уделить проблемам медицинского обслуживания. Мы должны поднять работу этой сферы на новый уровень. Через несколько месяцев в Ереванском Медицинском университете свои двери откроет самый современный в регионе реабилитационный центр для военных инвалидов. Он должен стать единым адресом лечения, социальной защиты и реинтеграции военных инвалидов.

Сегодня довольно серьёзный прогресс зафиксирован в плане состояния медицинских центров Армении, как в Ереване, так и в областях. К сожалению, Центральный госпиталь наших Вооружённых сил более не считается современным, по сравнению с суперсовременными другими учреждениями. Выше сомнений, что обслуживающее офицера, военнослужащего и его семью медицинское учреждение должно быть одним из лучших в стране. Я поручил министру обороны довести до завершения работы по разработке технического задания и проектированию нового госпиталя. Уверен, что в обозримом будущем мы начнём строительство такого госпиталя”, - подчеркнул президент.

Он отметил, что армия - то место, где должны получать дополнительное образование и рядовые, и офицеры. Армия должна быть важным пунктом непрерывного роста человека, а не просто охватывать временной период защиты родины и исполнения долга перед родиной. В военных частях должны быть созданы условия для обогащения знаний военнослужащих.

“Я хочу здесь сделать небольшое отступление и сказать: все те спекуляции, которые в эти дни мы видим, в связи с учёбой в высших учебных заведениях о переходе на новую систему и ликвидации права на отсрочку, просто, вздор.

В своё время, когда мы пытались перейти на эту систему, я имею в виду 15-16 лет назад, были те же спекуляции, но тогда наши задачи были несколько иными, и мы не пошли до конца. Однако в то время, изучив этот вопрос, мы увидели, что никогда никому два года службы в армии или два года, три года, четыре года занятий другой работой не мешали достичь самых высоких успехов в науке. Так что, прошу в случае подобных поводов этим спекулянтам просто очень резко отвечать.

Хочу проинформировать, что и я лично в ходе учёбы прервал обучение, отслужил два года, затем вернулся и продолжил. Честно говоря, я был одним студентом на первом и втором курсах, в начале, и совершенно другим студентом после второго курса. И поскольку я немного отклонился от темы, хочу также в связи с другим вопросом вас также попросить и призвать к активности, в связи с теми разговорами, что нужно перейти на формирование профессиональной армии, что все должны быть контрактниками и т.д.”, - отметил президент.

По его словам, прежде всего, люди, которые говорят об этом, совершенно не в курсе, что почти две трети армянской армии, да, профессиональные служащие по контракту: офицеры, сержанты, гражданские служащие. И второе: эти люди совершенно не понимают, что означает оборонная безопасность.

”, - подчеркнул Серж Саргсян.