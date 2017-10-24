СМИ: в Курдистане решили отложить всеобщие выборы на восемь месяцев

Парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев, передает телеканал Rudaw.

Из 68 присутствовавших на заседании парламента депутатов 60 проголосовали за перенос выборов, восемь депутатов выступили против, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, срок полномочий парламента продлен на восемь месяцев, до июля 2018 года.

Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились последний раз в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.