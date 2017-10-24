Президент принял участие в заседании по случаю старта образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО

Президент Республики Армения, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян 24 октября принял участие в заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО (НИУО).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, программа началась с экспериментального ведомственного курса переподготовки на тему "Стратегические ориентиры реформ оборонной системы Армении". Программа, которая на данном учебном этапе выполняется для высшего и главного состава старшей офицерской и специальной гражданской службы, стартовала с лекции президента Сержа Саргсяна. В заседании приняли участие Министр обороны, высший руководящий состав МО и Вооружённых сил, учёные-аналитики НИУО. Президент Республики ответил также на интересовавшие участников встречи вопросы, которые касались приоритетов внешней политики Армении, региональных вызовов, сотрудничества Армения-Диаспора. В начале заседания начальник НИУО МО Айк Котанджян в кратком приветственном слове представил основные достижения университета со времени его основания, коснулся также планов на будущее.

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Лекция президента Сержа Саргсяна в Национальном исследовательском университете обороны

Уважаемые коллеги,

Господа генералы и офицеры,

Я рад находиться в Национальном исследовательском университете обороны.

Десятилетия назад, когда на поле боя наши добровольческие отряды сражались не на жизнь, а на смерть за нашу родину, когда остро стояли даже вопросы обмундирования армии и вооружения её хоть самым примитивным оружием, никто и подумать не мог, что однажды у нас будет вместо одного - три военных университета. Никто даже не представлял, что тогдашние командиры роты и взвода станут полковниками и генералами.

Сегодня стартует пилотная ведомственная программа для высшего и главного состава старшей офицерской и специальной гражданской службы. Это ещё один шаг в направлении формирования полноценной национальной системы военного образования. Понятно, что это лишь начало, и ещё нужно пройти путь для того, чтобы этот курс достиг полноценного академического уровня преподавания. Как говорят, любая дорога начинается с первого шага. Наша армия родилась в огне войны. С самого начала её формирования, к стихийно создававшимся добровольческим отрядам позже присоединились многие офицеры-армяне советской армии. Среди наших сегодняшних генералов есть как офицеры, начинавшие свою службу в бывшем Советском Союзе, так и представители ополчения освободительного движения. Таким образом, со дня своего рождения наша армия была и остаётся народной армией.

В навязанной нам войне наша новосозданная армия решила поставленную перед ней задачу и в течение всех прошедших лет также решала поставленные задачи с успехом. Наши героические товарищи ценой своих жизней защитили Арцах и Армению, одновременно заложили основы армянской победоносной армии. Назрело время, действительно, пришла пора, когда мы должны сделать новый и значительный шаг вперёд.

Уважаемые слушатели,

Наша армия сегодня сильна и боеспособна, способна выполнить поставленные перед ней задачи. Однако это не означает, что наши вооружённые силы не должны совершенствоваться и развиваться.

Мы сегодня устанавливаем новую, несравненно более высокую планку.

Радикальная модернизация Вооружённых сил Республики Армения - требование времени.

Это также продиктовано как сегодняшними, так и будущими вызовами.

Я сегодня ставлю задачу разработать новую семилетнюю программу модернизации армии на 2018-2025 годы. Мы должны сделать эту программу реальностью совместными силами: я, как Верховный главнокомандующий, министр обороны, командный состав Вооружённых сил, наши солдаты и всё общество.

Поручаю министру в двухмесячный срок доложить о проделанной им в этом направлении работе. После обсуждений и доработок эта программа будет утверждена 28 января 2018 года, то есть в день рождения нашей Армии.

Программа должна быть одной из главных задач нашего государства на этом этапе, если не самой главной. Через семь лет наша уже сейчас боеспособная армия должна достигнуть качественно нового, исключительного уровня.

Первое важное направление модернизации - плавный переход к новым условиям управления системой вооруженных сил, вытекающим из Конституционных изменений. Проект закона "Об обороне", который в эти дни обсуждается в Национальном Собрании, решает важную, но только первую часть этой задачи - правовое формулирование. Затем потребуется скрупулёзная работа по разработке и внедрению подзаконных актов и в плане правильной последовательности осуществления практических шагов.

Модернизация армии касается и уровня организованности, и видов вооружения, социальных вопросов военнослужащих то есть, всего комплекса вопросов. Мы этим занимались всегда, но сейчас задачей становится ускорение этого процесса, обеспечив стремительное развитие. Мы должны двигаться опережающими темпами.

В бюджете следующего года, как вы знаете, намечается резкий рост военных расходов. Рост, однако, не будет ограничиваться лишь одним годом, а будет непрерывным. Вам хорошо известно, что за последние несколько лет резко улучшилось количество и качество наших вооружений. Эти работы будут непрерывными. Год от года мы будем иметь новые и существенные достижения в этом направлении.

Уважаемые коллеги,

Мы все должны чётко осознавать, что армия не может развиваться отдельно и автономно, следовательно, в ногу со временем должно шагать всё наше государство. Мы должны иметь одну из самых современных армий мира. То есть, должны иметь непрерывно совершенствующееся государство, благодаря чему также модернизируется армия. Это возможно, и мы с вами вместе, вместе со всем нашим обществом сделаем эту цель реальностью.

Должны улучшиться условия военной службы для всех - от стоящего на передовой линии солдата до командира. Здесь мелочей нет и не должно быть. Важно всё, начиная от обмундирования, кончая квартирами офицерского состава. Гарантии социального обеспечения в этом вопросе чрезвычайно важны.

Дисциплина должна быть на самом высоком уровне. Родитель растит ребёнка, отправляет его в армию и должен быть уверен, что его ребёнок, входя в казарму, находится в новой заботливой семье.

Офицер и командир для новобранца должны быть старшими братьями и родителями. Неуставные отношения и небрежность должны быть совершенно исключены. По этой причине мы не должны иметь потерь. Это неуместные потери.

Особое внимание мы должны уделить проблемам медицинского обслуживания. Мы должны поднять работу этой сферы на новый уровень.

Через несколько месяцев в Ереванском Медицинском университете свои двери откроет самый современный в регионе реабилитационный центр для военных инвалидов. Он должен стать единым адресом лечения, социальной защиты и реинтеграции военных инвалидов.

Сегодня довольно серьёзный прогресс зафиксирован в плане состояния медицинских центров Армении, как в Ереване, так и в областях. К сожалению, Центральный госпиталь наших Вооружённых сил более не считается современным, по сравнению с суперсовременными другими учреждениями. Выше сомнений, что обслуживающее офицера, военнослужащего и его семью медицинское учреждение должно быть одним из лучших в стране. Я поручил министру обороны довести до завершения работы по разработке технического задания и проектированию нового госпиталя. Уверен, что в обозримом будущем мы начнём строительство такого госпиталя.

Уважаемые слушатели,

Мы сделали первый важный шаг в направлении привлечения наших лучших кадров к военной специальности. Отныне реальность действующее в самом живописном месте Армении в суперсовременных условиях военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна. Через несколько дней там будем отмечать 60-летие нашего боевого товарища. Сегодня пришла пора серьёзно подумать о модернизации военного университета имени Вазгена Саргсяна и военно-авиационного университета имени Маршала Арменака Ханфрянца.

Каждое звено всей этой цепочки, от первой линии на границе до крупного медучреждения тыла, должно действовать гибко, координировано, без сбоев и быстро. Каждое звено должно действовать с максимальной эффективностью.

Армия - то место, где должны получать дополнительное образование и рядовые, и офицеры. Армия должна быть важным пунктом непрерывного роста человека, а не просто охватывать временной период защиты родины и исполнения долга перед родиной. В военных частях должны быть созданы условия для обогащения знаний военнослужащих.

Я хочу здесь сделать небольшое отступление и сказать: все те спекуляции, которые в эти дни мы видим, в связи с учёбой в высших учебных заведениях о переходе на новую систему и ликвидации права на отсрочку, просто, вздор.

В своё время, когда мы пытались перейти на эту систему, я имею в виду 15-16 лет назад, были те же спекуляции, но тогда наши задачи были несколько иными, и мы не пошли до конца. Однако в то время, изучив этот вопрос, мы увидели, что никогда никому два года службы в армии или два года, три года, четыре года занятий другой работой не мешали достичь самых высоких успехов в науке. Так что, прошу в случае подобных поводов этим спекулянтам просто очень резко отвечать. Хочу проинформировать, что и я лично в ходе учёбы прервал обучение, отслужил два года, затем вернулся и продолжил. Честно говоря, я был одним студентом на первом и втором курсах, в начале, и совершенно другим студентом после второго курса. И поскольку я немного отклонился от темы, хочу также в связи с другим вопросом вас также попросить и призвать к активности, в связи с теми разговорами, что нужно перейти на формирование профессиональной армии, что все должны быть контрактниками и т.д. Прежде всего, люди, которые говорят об этом, совершенно не в курсе, что почти две трети нашей армии, да, профессиональные служащие по контракту: офицеры, сержанты, гражданские служащие. И второе: эти люди совершенно не понимают, что означает оборонная безопасность. И когда мы призываем 18-летних, это не только для того, чтобы сегодня они защищали границу: нам необходим мобилизационный резерв, и если мы на протяжении лет не будем призывать 18-летних и будем призывать или заключать договора только с теми людьми, кто хочет служить, это будет означать, что большая часть нашего мобилизационного резерва в жизни не видела оружия и не в состоянии использовать это оружие. То есть, двухлетний призыв - процесс, решающий многочисленные задачи. Даже не хочу об этих задачах говорить. Так что, мы должны быть активными. Понимаете? Об армии, о безопасности говорят люди, которые, честно говоря, наверное, даже 5-10 страниц не прочитали или на практике не касались этих задач, а люди, которые знают, которые в курсе, которые имеют жизненный опыт, просто, прошу прощения за выражение, не имеют охоты говорить или спорить с ними. Но так нельзя, мы не можем так развиваться.

Военно-промышленный комплекс также выполняет серьёзные шаги в направлении модернизации и оснащения наших вооружённых сил современной техникой и вооружениями. Разработана программа развития военно-промышленного комплекса, которая с одной стороны очень амбициозна, с другой - пробуждает большой интерес в отношении отрасли, особенно, среди молодёжи.

Очевидно, что выпуская средства только для наших вооружённых сил, наша военная промышленность не будет конкурентной. Следовательно, с моей стороны поставлена задача - полноценно использовать наши конкурентные преимущества: богатые традиции, наличие конкурентных на международном уровне учёных и на этой основе строить завтрашний день военной науки и промышленности. Армения может занять своё особое место в ряду стран, производящих и экспортирующих современные технологии.

Уважаемые коллеги,

Наш народ высоко ценит самоотверженную службу своих защитников. Важно, чтобы по завершении службы родина также воздавала свой долг военным. Да, я говорил и повторяю: наш офицерский состав - новая и особенная группа элиты армянской интеллигенции. Следовательно, наш офицерский состав должен жить подобающей этому общественному положению жизнью. Наш офицер должен иметь лучшую зарплату и условия жизни и работы, а после демобилизации - достойную пенсию.

По проекту нового закона "О военной службе" намечается серьёзно пересмотреть вопрос решения жилищной проблемы для офицерского состава. Опыт показывает, что длящаяся на протяжении лет, содержащая многочисленные коррупционные риски, больше выматывающая, чем решающая вопрос программа квартирных очередей себя не оправдала. Вместо этого можно попробовать перейти к программе доступного ипотечного кредитования. Хотя реализация этой программы создаёт дополнительную финансовую нагрузку для нашего государственного бюджета, я поручил детально изучить и дать решение задаче с целью реализации программы. И я почти уверен, что мы с 1 января сможем уже задействовать эту систему.

Мы также готовы найти серьёзный источник софинансирования для тех наших офицеров, которые пожелают присоединиться к накопительной пенсионной программе, в дополнение к существующей военной пенсии, с целью сформировать запас безопасности для своей старости. Предварительный расчёт позволяет ожидать, что собирающий 5 процентов своей зарплаты в фонде офицер после 65 лет получит ежемесячно такую пенсию, как зарплата служащего офицера на ставке равной должности, занимаемой им на момент демобилизации.

С 1 января текущего года начал действовать фонд погибших и имеющих инвалидность военнослужащих. Дай Бог, чтобы этот фонд никогда не был необходим, но реальность немного иная. Этой программой мы решаем проблему финансовой помощи семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих - самой уязвимой до сегодняшнего дня группы. Это проявление нашей национальной благодарности к нашим героям.

Фонд действует по самой прозрачной, на сегодняшний день, и подотчётной процедуре. Мы должны также поощрять добровольные пожертвования этому фонду.

В этом году мы полностью решаем также квартирную проблему не имеющих жилья семей погибших военнослужащих и ставших инвалидами 1-ой группы. Как вы помните, во время известного собрания была поставлена такая задача, и министр обороны в конце декабря доложит всем, что эта проблема по положению на тот момент полностью решена. Эта политика будет продолжаться.

Уважаемые слушатели,

Мы до сих пор сохраняли военное равновесие в регионе. Будем сохранять и впредь. Мы не станем втягиваться в количественную гонку, будем предпочитать качественные решения.

Деньги, конечно, важны, но ещё важнее ум и способности. Мы будем расходовать деньги разумно, будем продолжать сопоставление этих двух: денег и разума.

То, что необходимо для наших вооружённых сил, в том числе, финансовые средства, существуют и всегда будут. Мы ничего не будем жалеть для армии. Я это обещаю.

Современная армия, однако, в первую очередь, это именно вы, офицерский состав. Без офицерского состава армии быть не может. Могут быть подразделения, сформированные только из офицеров, но не может быть подразделений, состоящих только из солдат. Самое большее за несколько часов сразу выбирается командир. Это все должны понимать. Это не означает, что мы недооцениваем наших солдат. Все должны понимать, что основной действующей личностью, формирующей армию, является офицер.

Все эти реформы станут реальностью, если только мы сами найдём возможность измениться и сеять вокруг себя стремление к изменению. Это тоже чрезвычайно важное обстоятельство. Вчера я в полиции имел встречу и во время этой встречи повторил то, что говорю в течение лет: если среднее и нижнее звенья любой структуры, любого подразделения, любого учреждения увидят, что руководство этой структуры, подразделения, учреждения в действительности борется с негативными явлениями, что эти явления неприемлемы для руководства, когда увидят, что руководство стремится к новому, всегда стремится к переменам в этом быстро меняющемся мире, то там дела получатся. Но когда внизу, в средних звеньях видят, что только от них требуют, да и то - формально, а руководство этого не делает, ничего не получится. И это не я должен вам говорить, ведь в армии есть закон: делай, как я. Если командир не умеет стрелять, он не может подчинённого научить правильно стрелять. Это очевидно.

Законопослушный, патриотичный, умелый офицер не только кузнец победы, но и наших будней. Следовательно, в первую очередь призываю вас, быть бдительными в ходе выполнения ваших обязанностей, выкорчёвывать любое проявление коррупции, открывать дорогу для продвижения молодых офицеров и плавной смены поколений.

В наших вооружённых силах должны укорениться взаимное уважение и основанные на единстве отношения. Нам нужна имеющая дух одной семьи армия, и главными ответственными за это являются командиры всех уровней.

Уважаемые коллеги,

Было бы странно, если бы я не коснулся стратегической ситуации, формируемой вокруг Армении. Общую ситуацию оцениваю как стабильную, однако эта стабильность хрупкая и полна многочисленных непредсказуемых обстоятельств. Не очень далеко от наших границ разворачиваются серьёзнейшие военно-политические процессы, за которыми мы внимательно следим.

Мои принципиальные подходы по проблеме Нагорного Карабаха я недавно представлял с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас не вижу нужды вновь повторять здесь то, что сказал там.

Хочу, тем не менее, подчеркнуть несколько обстоятельств.

Первое: на этом этапе мы не имеем цели в Арцахе решать или ставить военные задачи. Задачу защитить гражданское население Арцаха от беспорядочного огня противника мы уже решили и решили давно. Мирное урегулирование проблемы, в числе других условий, должно абсолютно исключить какую-либо военную угрозу в отношении мирного населения Арцаха.

Второе: Нагорно-Карабахский конфликт, действительно, не имеет военного решения. Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому.

Переговоры должны иметь место в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря молчанию оружия. Получая краткосрочное тактическое или пропагандистское преимущество, ни одна из сторон не решает для себя никакого существенного вопроса. Наоборот, провокации делают просто невозможными серьёзные переговоры.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление от темы и сказать, что для меня, искренне, создалась очень странная ситуация, когда после Женевских переговоров азербайджанская сторона с особой злостью пытается подчеркнуть, что я нарушил какие-то договорённости. Искренне, странно. И я с большим нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы своего коллегу спросить, что их рассердило. При том, говорят люди, которые фактически, вообще не должны быть в курсе нашего разговора, потому что мы говорили вдвоём, и если мы имели договорённость не говорить никому, то как его помощники, или, не знаю, заместители и т.д., знакомы с темой. Заверяю вас: из нашего разговора я ни полуслова нигде не говорил. А что я говорил на встрече с армянской общиной Швейцарии? Я говорил, что никакой армянский руководитель не может подписать документ, который нарушит безопасность Нагорного Карабаха. Это раз. Второе, я говорил, что Карабах должен быть вне Азербайджана. И третье, я сказал, что Президент Азербайджана также озабочен безопасностью и гибелью своих солдат. То есть, что здесь нового? Я повторил то, что 20 лет говорю, что 25 лет мы говорим. То есть, если кому-либо казалось, что если мы в Женеве вели переговоры, сказали и приняли заявление, что напряжённость должна ослабнуть, это не значит, что и стремление Карабаха к независимости тоже должно ослабнуть. Искренне говоря, для меня очень странно.

Мы не осуществляли мести и коллективного наказания, не осуществляем и не будем осуществлять. Однако каждая военная потеря будет вызывать ответное действие, направленное против военных стороны противника.

Вторая группа этих моих акцентов - часть нашей идеологии. Нагорно-Карабахский конфликт не носит этнического или религиозного характера. У нас нет никакой проблемы ни с азербайджанским народом, ни тем более с мусульманской религией. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, просто это желание нужно направить в правильное русло.

С самого первого дня Арцахского освободительного движения мы делали всё в рамках действующего на тот момент закона и в рамках международного права. Мы действительно ставили перед собой задачу осуществлять все действия в соответствии с действующим в то время законом СССР и международным правом. Не знаю, насколько мы должны быть благодарны нашим старшим товарищам, которые смогли привить нам эту правильную идею. И именно по этой причине мы чётко говорим, что проблема Нагорного Карабаха, конфликт отличается от всех конфликтов на территории бывшего Советского Союза не только по той причине, что различны истоки этих конфликтов, а в первую очередь по той причине, что всё сделано в соответствии с законом и правом.

Уважаемые слушатели,

В ходе истории и в новый период мы выстояли в самых невероятных условиях и продолжили своё движение. На начальном этапе войны один иностранец спросил меня: "На что вы надеетесь?" Я ответил, что у нас много друзей, но кроме как на самих себя и на Господа Бога, мы ни на кого другого не надеемся.

С этой уверенностью мы сегодня продолжаем строить современное государство, которое будет крепким и конкурентным, будет иметь вооружённую высокими технологиями и сверхсовременным оружием. И вы имеете особую роль в деле воплощения в жизнь этого видения.

Хочу, чтобы все вы понимали, то время, которое вы уделяете приобретению знаний, - самый важный период для человека, и этот период нужно использовать эффективно, независимо от того, каково качество предоставляющего знания: я здесь ничего плохого не хочу никому сказать. Но это время, когда вы должны накапливать знания. Без знаний нет прогресса.

Спасибо за внимание и желаю всем вам успеха.