LA Times: еще 200 женщин обвинили Джеймса Тобэка в домогательствах

Порядка 200 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны американского режиссера Джеймса Тобэка после того, как накануне с аналогичными обвинениями выступили 38 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета LA Times.

Ранее пострадавшие рассказали изданию о том, что Тобэк подходил к ним в парках, банках или аптеках нью-йоркского Манхэттена и обещал сделать новыми звездами Голливуда. Однако позже во время интервью или прослушиваний девушки подвергались домогательствам с его стороны.

После выхода этого материала аналогичными историями по телефону, электронной почте и в Twitter поделились еще более 200 женщин, пишет газета. Кроме того, в полицейское отделение Лос-Анджелеса в течение последних нескольких дней поступило множество звонков, "связанных с режиссером".





