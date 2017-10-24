Юношеская сборная Армении проведет два контрольных матча в преддверии отборочного турнира Евро-2018

28-го и 30-го октября юношеская сборная Армении до 19-и лет в аванской футбольной академии проведет контрольные матчи со сверстниками из Казахстана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Со 2-го ноября команда Армении начнет подготовку к отборочному турниру Евро-2018 в третьей группе, матчи которого пройдут с 8-го по 14-е ноября в Люксембурге. Соперниками юношеской сборной Армении станут команды Люксембурга, Чехии и Шотландии.

Главный тренер сборной Армении до 19-и лет Артак Осеян пригласил в команду следующих футболистов.

Вратари: Николаос Меликян («Аван-Академия»), Хачатур Манукян, Эрик Хуршудян (оба – «Бананц»), Григорий Матевосян («Торпедо», Армавир, Россия).

Защитники: Эрик Гарибян, Арсен Садоян, Артур Хачатрян (все – «Бананц»), Альберт Хачумян, Левон Гарибян, Арман Асилян, Дереник Саргсян, Грачья Гегамян (все - «Аван-Академия»).

Полузащитники: Эрик Варданян, Карен Мелконян (оба – «Бананц»), Оганес Арутюнян, Давид Налбандян, Михаил Мурадян, Виген Карапетян, Армен Наапетян, Мигран Петросян, Эрик Азизян (все - «Аван-Академия»).

Нападающие: Арлен Цатурян («Ширак»), Абраам Португалян («Бананц»), Армен Оганесян («Аван-Академия»).

Сборная Армении до 19-и лет отправится в Люксембург ночью 4-го ноября. Полузащитник словацкой «Жилины» Ваган Бичахчян присоединится к команде в Люксембурге.