Рене Зеллвегер сыграет актрису и певицу Джуди Гарлэнд

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная по комедии "Дневник Бриджет Джонс" (Bridget Jones's Diary, 2001), сыграет звезду Голливуда и певицу Джуди Гарлэнд (1922 - 1969). Съемки картины под названием "Джуди" начнутся в феврале 2018 года, сообщили в понедельник киностудии Pathe (Франция) и Calamity Films (Великобритания), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Действие фильма происходит 1968 году, через 30 лет после успеха Гарлэнд в картине "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz, 1939).

Зеллвегер предстоит сыграть Гарлэнд, которая после 45 лет на сцене мечтает вернуться домой к детям.

Режиссером картины станет британец Руперт Гулд, сценарий пишет Том Эдж, а продюсером выбран Дэвид Ливингстон.

Рене Зеллвегер снялась в более чем 40 фильмах, самыми известными из которых считаются "Джерри Магуайер" (Jerry Maguire, 1996), "Холостяк" (The Bachelor, 1999), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Холодная гора" (Cold Mountain, 2003), "Нокдаун" (Cinderella Man, 2005) и "Дневник Бриджет Джонс" с двумя продолжениями. Американка номинировалась на "Оскар" трижды, в том числе за работы в "Чикаго" и "Дневник Бриджет Джонс". Однако награду ей принесла роль второго плана в "Холодной горе" с Джудом Лоу и Николь Кидман.

Джуди Гарлэнд (настоящее имя Фрэнсис Гамм), родившаяся в штате Миннесота, скончалась в возрасте 47 лет в Лондоне. Она прославилась ролью Дороти в фильме 1939 года "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz, 1939) и номинировалась на кинопремию "Оскар" дважды: за главную роль в картине "Звезда родилась" (A Star Is Born, 1954) и роль второго плана в ленте "Нюрнбергский процесс" (Judgment at Nuremberg, 1961). Однако единственного "Оскара" она завоевала гораздо раньше, в 1940 году, за достижения на ниве детского кино.