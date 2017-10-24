Премьер Италии пойдет навстречу сторонникам расширения автономии северных областей

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил готовность пойти навстречу сторонникам расширения автономии областей Венето и Ломбардия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, его слова приводит во вторник агентство ANSA.

"Я с интересом, уважением и готовностью наблюдаю за дискуссией, открытой проведением референдумов об автономии, - сказал итальянский премьер. - Я готов сделать некоторые шаги навстречу".

В воскресенье, 22 октября, в северных итальянских областях Венето и Ломбардия прошли референдумы по вопросу об автономии. Более 98% проголосовавших в Венето и порядка 95% в Ломбардии высказались за автономию от центральных властей. Референдумы в Венето и Ломбардии носят консультативный характер и не оказывают прямого и немедленного эффекта на статус этих областей. В случае поддержки автономии главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии.

ВВП Венето и Ломбардии составляют треть ВВП всей Италии.





