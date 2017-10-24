Премьер-министр России Дмитрий Медведев и возглавляемая им делегация прибыли в Ереван

Самолет премьер-министра России Дмитрия Медведева приземлился в а/п «Звартноц». Как передает «Арменпресс», здесь его встречал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

После официальной церемонии встречи премьер-министр России Дмитрий Медведев направится в Цицернакаберд, где воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Затем состоится встреча премьер-министров Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений.Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.На следующий день своего визита – 25 октября, Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.