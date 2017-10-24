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New Yorker накануне Хэллоуина выпустит обложку с Трампом в образе клоуна


Новый номер еженедельного журнала New Yorker выйдет с изображением президента США Дональда Трампа в образе появляющегося из леса "опасного клоуна" на обложке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вся моя жизнь разрушена. Это кошмар национального уровня", — приводятся на сайте журнала слова художника — автора иллюстрации Картера Гудрича.

Свежий номер New Yorker выйдет 30 октября — накануне празднования Хэллоуина. 

 

 



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