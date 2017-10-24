New Yorker накануне Хэллоуина выпустит обложку с Трампом в образе клоуна
Новый номер еженедельного журнала New Yorker выйдет с изображением президента США Дональда Трампа в образе появляющегося из леса "опасного клоуна" на обложке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Вся моя жизнь разрушена. Это кошмар национального уровня", — приводятся на сайте журнала слова художника — автора иллюстрации Картера Гудрича.
Свежий номер New Yorker выйдет 30 октября — накануне празднования Хэллоуина.
- 15:45 LA Times: еще 200 женщин обвинили Джеймса Тобэка в домогательствах
- 15:31 Рене Зеллвегер сыграет актрису и певицу Джуди Гарлэнд
- 15:17 Премьер-министр России Дмитрий Медведев и возглавляемая им делегация прибыли в Ереван
- 15:16 Премьер Италии пойдет навстречу сторонникам расширения автономии северных областей
- 14:51 New Yorker накануне Хэллоуина выпустит обложку с Трампом в образе клоуна
- 14:44 В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018
- 14:36 Баку в очередной раз оскорбил не имеющую отношения к карабахскому конфликту международную конференцию ОБСЕ: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян
- 14:21 Министры транспорта РФ и Армении апробировали электропоезд Ереван-Гюмри
- 14:15 Штаб Собчак возглавил один из руководителей кампании Ельцина в 1996 году
- 13:52 Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился с председательствующим в ОБСЕ генеральным секретарем МИД Австрии и директором БДИПЧ
- 13:49 Собчак рассказала, почему намерена участвовать в выборах президента
- 13:33 Работа по восстановлению газоснабжения в Дилижане начнется 24-го октября
- 13:30 Порошенко исключил возможность досрочных выборов на Украине
- 13:16 Арам Арутюнян опровергает разговоры о его эмиграции из Армении
- 13:10 Названы лучшие диджеи мира
- 13:05 Огромные волны и шквальный ветер: кадры мощного тайфуна в Японии
- 12:57 Температура воздуха 27-29-го октября понизится на 3-4 градуса, ожидаются осадки
- 12:46 Посольство Армении в Германии организовало мероприятие, посвященное 500-летию Реформации
- 12:43 Мексиканские депутаты встретились с председателем НС Арцаха
- 12:42 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна и вице-президента компании «Синогидро» Ксиона Ликсина
- 12:39 У границы с Сирией произошли бои между пешмерга и ополченцами Ирака
- 12:35 В Арцахе, в городе Мартуни, 29-го октября впервые состоится Фестиваль граната
- 12:31 Манвел Григорян не удивлен поведением азербайджанской стороны после встречи президентов Армении и Азербайджана
- 12:26 Медики рассказали о состоянии Джигарханяна
- 12:22 Правительство Испании в случае необходимости может использовать в Каталонии силу
- 12:11 Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн
- 12:09 В резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония пожертвования ковров, сотканных в армянском стиле
- 12:08 Артур Петросян и Генрих Мхитарян также голосовали за Роналду и Зидана
- 12:03 Азербайджан включит посетившего Арцах ведущего CNN в «черный список»
- 11:44 Мексиканские депутаты побывали в Арцахе
- 11:42 Guardian: желающие прочесть диссертацию Хокинга обвалили сайт Кембриджского университета
- 11:34 Трамп заявил о "важной, как никогда" роли ООН в мире
- 11:21 Мировой рекорд на инвалидных колясках: колумбийцы решили обогнать Японию
- 11:14 Британская певица провалилась под сцену во время шоу
- 11:04 В Армении в ходе тактических учений будет оценена боевая готовность ротной тактической группы ЮВО
12:55, 21.10.2017
Просмотрели 1664 раз Автомобиль с флагом Армении вызвал в Баку переполох
17:52, 18.10.2017
Просмотрели 1177 раз Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление
12:40, 17.10.2017
Просмотрели 1145 раз Во время парламентской ассамблеи НАТО армянские депутаты дали достойный отпор азербайджанской делегации
14:56, 20.10.2017
Просмотрели 1045 раз Президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Королевства Дании в РА Рубен Медсен
21:10, 19.10.2017
Просмотрели 1035 раз Народ Арцаха провозгласил свою независимость с учетом международных норм и действующей в то время Конституцией СССР