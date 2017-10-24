Америабанк выступил с новыми, выгодными предложениями по кредитованию МСП и ипотеки

Америабанк запустил две новые кампании по кредитованию малого и среднего предпринимательства и физических лиц на более приемлемых условиях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 24-го октября сообщил директор розничного банкинга Америабанка Арман Барсегян.

По его словам, стабильность курса валюты и тенденция снижения процентных ставок (как по кредитам, так и по вкладам) в течение первых 9 месяцев 2017 года в Армении создают предусловия для активной экономической деятельности и активного экономического роста. Во-первых, ослабляется бремя тех бизнесов, которые имеют кредиты, и они более активно развиваются. Во-вторых, предприниматели начинают брать кредиты для тех сфер деятельности, для которых ранее это было нецелесообразно из-за высоких ставок.

Однако, добавил он, в Америабанке не пошли по пути механического снижения ставок, а решили связать уровень ставок со степенью рискованности бизнеса. В одном случае это будет относиться к МСП, а в другом – к ипотечным кредитам физических лиц.

«Мы выделили три параметра, и на основе этих трех параметров попытались оценить риски клиента, и получить процентную ставку как производную», - сказал Арман Барсегян и добавил, что здесь самое главное с точки зрения клиентов сохранить принцип справедливости, а с точки зрения банка сохранить соразмерность риска и компенсации.

При оценке рисков учитываются следующие три параметра:

Размер доходов клиента: оценивается, соотношение доходов клиента и сумм, необходимых для погашения кредита;

Залоговое обеспечение кредита: оценивается соотношение размера кредита и стоимости залога;

Сроки погашения кредита: кредиты разделены на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

По данным параметрам рассчитывается степень рискованности бизнеса и, в соответствии с этим, клиенту предлагается процентная ставка кредитования. Арман Барсегян отметил, что диапазон процентных ставок для МСП может колебаться до нижнего уровня 10.5% при драмовых кредитах, до 6.5% при долларовых кредитах, и до 5% при кредитах в евро. Он добавил, что сокращение разницы процентных ставок при кредитовании в драмах и в инвалюте говорит о политике банка по стимуляции деятельности в отечественной валюте.

По словам главы розничного банкинга, при этом снижаются также проценты по вкладам, и это отрицательно сказывается на вкладчиках, но у банка нет другой альтернативы: чтобы давать более доступные кредиты более широким слоям населения он вынужден идти на шаг, который сказывается на доходах относительно малого числа состоятельных людей.

Благодаря этому к концу года Америабанк планирует увеличить кредитный портфель розничного банкинга еще на 10 млрд драмов, и он превысит 70 млрд драмов.

Для разъяснения новой кредитной политики «Америабанк» 26 октября проведет брифинг на своей странице в фейсбук. С 20.00 до 21.00 на вопросы будет отвечать руководитель управления по розничному кредитованию Америабанка Ирина Абрамян.