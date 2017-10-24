В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018

Торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Церемония традиционно состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей.

На церемонии присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава оргкомитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом, мэр Древней Олимпии Ефтимиос Котзас, президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, президент Греции Прокопис Павлопулос.



Первым факелоносцем стал греческий спортсмен Апостолос Ангелис, специализирующийся в лыжах и биатлоне.

На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции. 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".