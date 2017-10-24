В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018
Торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Церемония традиционно состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей.
На церемонии присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава оргкомитета Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом, мэр Древней Олимпии Ефтимиос Котзас, президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, президент Греции Прокопис Павлопулос.
Первым факелоносцем стал греческий спортсмен Апостолос Ангелис, специализирующийся в лыжах и биатлоне.
На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции. 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".
I’m back #OlympicFlame @PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/KEKk9YF4w4— Olympic Flame (@OlympicFlame) 24 октября 2017 г.