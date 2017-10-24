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Баку в очередной раз оскорбил не имеющую отношения к карабахскому конфликту международную конференцию ОБСЕ: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян


Баку вновь не воздержался от неподобающих заявлений на не имеющей какого либо отношения к карабахскому конфликту министерской конференции ОБСЕ в Палермо. Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Как указал Тигран Балаян, подобное поведение Баку нацелено на отвлечение внимания от унижения вследствие скандала с «Азербайджанской прачечной», что является последствием коррупционной и агрессивной уголовной политики, массового нарушения гуманитарного права»,- пишет пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

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