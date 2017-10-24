Штаб Собчак возглавил один из руководителей кампании Ельцина в 1996 году

Главой предвыборного штаба журналистки Ксении Собчак, претендующей на пост президента РФ, стал медиа-менеджер, один из основателей НТВ Игорь Малашенко, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я готова представить вам начальника своего штаба - Игорь Малашенко, один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ", - сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.

Она также пригласила присоединиться к своей кампании экономистов Вячеслава Иноземцева и Андрея Мовчана, а также юриста Елену Лукьянову.

Ранее СМИ сообщали, что Иноземцев станет автором экономической программы Собчак.

Собчак пообещала, что штабы ее предвыборной кампании будут открыты во всех крупных городах страны. Она заявила о намерении выступить во всех городах-миллионниках, посетить разные регионы РФ.