Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился с председательствующим в ОБСЕ генеральным секретарем МИД Австрии и директором БДИПЧ

Находящийся в Палермо с рабочим визитом министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился 24-го октября с председательствующим в ОБСЕ генеральным секретарем МИД Австрии Микаэлем Линхаартом и директором БДИПЧ Ингебьорг Гисладотир. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече обсуждались вопросы повестки ОБСЕ, вовлеченность Армении в деятельность этой организации по 3 направлениям.

Собеседники обсудили вопросы подготовки проведения конференции ОБСЕ под девизом «Предупреждение и противодействие преступлениям на почве религиозной ненависти по отношению к христианам и представителям иных конфессий», которая пройдет в ноябре в Ереване.

В повестке были также вопросы, касающиеся предстоящей в декабре в Вене министерской конференции ОБСЕ.