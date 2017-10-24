Работа по восстановлению газоснабжения в Дилижане начнется 24-го октября

Работа по восстановлению газоснабжения в Дилижане, которое было прекращено вследствие аварии на газовой магистрали, начнется 24-го октября, с 13:00. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром Армения».

«Просим всех абонентов сохранять правила пользования природным газом»,- сказано в объявлении ЗАО «Газпром Армения».