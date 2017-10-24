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Арам Арутюнян опровергает разговоры о его эмиграции из Армении


Депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян опровергает разговоры о том, что он готов  эмигрировать из Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении, опровергая разговоры о том, будто он распродает бизнес и готовится покинуть Армению.

«Эти разговоры не соответствуют действительности»,- сказал он.

Отметим, что в прессе циркулируют слухи о том, что депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян распродает бизнес и готовится покинуть Армению.

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