Арам Арутюнян опровергает разговоры о его эмиграции из Армении

Депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян опровергает разговоры о том, что он готов эмигрировать из Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении, опровергая разговоры о том, будто он распродает бизнес и готовится покинуть Армению.

«Эти разговоры не соответствуют действительности»,- сказал он.

Отметим, что в прессе циркулируют слухи о том, что депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян распродает бизнес и готовится покинуть Армению.