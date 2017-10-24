Арам Арутюнян опровергает разговоры о его эмиграции из Армении
Депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян опровергает разговоры о том, что он готов эмигрировать из Армении.
Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении, опровергая разговоры о том, будто он распродает бизнес и готовится покинуть Армению.
«Эти разговоры не соответствуют действительности»,- сказал он.Отметим, что в прессе циркулируют слухи о том, что депутат НС Армении от РПА Арам Арутюнян распродает бизнес и готовится покинуть Армению.
- 14:15 Штаб Собчак возглавил один из руководителей кампании Ельцина в 1996 году
- 13:52 Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретился с председательствующим в ОБСЕ генеральным секретарем МИД Австрии и директором БДИПЧ
- 13:49 Собчак рассказала, почему намерена участвовать в выборах президента
- 13:33 Работа по восстановлению газоснабжения в Дилижане начнется 24-го октября
- 13:30 Порошенко исключил возможность досрочных выборов на Украине
- 13:16 Арам Арутюнян опровергает разговоры о его эмиграции из Армении
- 13:10 Названы лучшие диджеи мира
- 13:05 Огромные волны и шквальный ветер: кадры мощного тайфуна в Японии
- 12:57 Температура воздуха 27-29-го октября понизится на 3-4 градуса, ожидаются осадки
- 12:46 Посольство Армении в Германии организовало мероприятие, посвященное 500-летию Реформации
- 12:43 Мексиканские депутаты встретились с председателем НС Арцаха
- 12:42 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна и вице-президента компании «Синогидро» Ксиона Ликсина
- 12:39 У границы с Сирией произошли бои между пешмерга и ополченцами Ирака
- 12:35 В Арцахе, в городе Мартуни, 29-го октября впервые состоится Фестиваль граната
- 12:26 Медики рассказали о состоянии Джигарханяна
- 12:22 Правительство Испании в случае необходимости может использовать в Каталонии силу
- 12:11 Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн
- 12:09 В резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония пожертвования ковров, сотканных в армянском стиле
- 12:08 Артур Петросян и Генрих Мхитарян также голосовали за Роналду и Зидана
- 12:03 Азербайджан включит посетившего Арцах ведущего CNN в «черный список»
- 11:44 Мексиканские депутаты побывали в Арцахе
- 11:42 Guardian: желающие прочесть диссертацию Хокинга обвалили сайт Кембриджского университета
- 11:34 Трамп заявил о "важной, как никогда" роли ООН в мире
- 11:21 Мировой рекорд на инвалидных колясках: колумбийцы решили обогнать Японию
- 11:14 Британская певица провалилась под сцену во время шоу
- 11:04 В Армении в ходе тактических учений будет оценена боевая готовность ротной тактической группы ЮВО
- 10:56 Представитель Армении Миша исполнит на конкурсе «Детское Евровидение-2017» песню «Бумеранг»
- 10:55 Миссия ОБСЕ проведет 25 октября плановый мониторинг в Арцахе
- 10:44 Шарля Азнавура и его сестру наградят в Израиле медалью Рауля Валленберга
- 10:36 В Сирии захвачен крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов
- 10:11 Глава Каталонии: закрывая глаза на проблему автономии, Евросоюз рискует опустошить себя
- 10:08 Тиллерсон призвал Ирак и Курдистан к диалогу для разрешения конфликта
- 10:00 Четырехдневка НС Армении. В по вестке – 39 вопросов: Прямой эфир
- 09:52 ООН отмечает 72-й день рождения в ожидании фундаментальных реформ
- 09:23 Военнослужащий-контрактник из РФ, служащий в Армении, убил по неосторожности своего сослуживца и покончил с собой
12:55, 21.10.2017
Просмотрели 1661 раз Автомобиль с флагом Армении вызвал в Баку переполох
17:52, 18.10.2017
Просмотрели 1176 раз Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление
12:40, 17.10.2017
Просмотрели 1144 раз Во время парламентской ассамблеи НАТО армянские депутаты дали достойный отпор азербайджанской делегации
14:56, 20.10.2017
Просмотрели 1043 раз Президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Королевства Дании в РА Рубен Медсен
21:10, 19.10.2017
Просмотрели 1033 раз Народ Арцаха провозгласил свою независимость с учетом международных норм и действующей в то время Конституцией СССР