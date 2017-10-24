Огромные волны и шквальный ветер: кадры мощного тайфуна в Японии

Мощный тайфун "Лан" обрушился на Японию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По сведению СМИ, в результате природного явления погиб один человек, почти тысяча – эвакуированы, в некоторых регионах было объявлено чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости. Основной удар стихии пришелся на большую часть острова Хонсю и южную половину Хоккайдо.