Мексиканские депутаты встретились с председателем НС Арцаха

Прибывшие из Мексики депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво и Карлос Эрнандес Мирон посетили Республику Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

24 октября мексиканские депутаты, в сопровождении вице-спикера НС РА Э.Шармазанова, встретились с председателем НС Арцаха Ашотом Гуляном.

Международные организации должны осудить использование ракеты "Спайк" Азербайджаном, заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов на встрече с мексиканскими депутатами в Арцахе.



Азербайджанские ВС 23-го октября, около 15:05, нарушили режим прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, второй раз за сутки применив управляемую противотанковую ракету "Спайк".

Шармазанов строго осудил очередное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, добавив, что даже после встречи президентов в Женеве это государство не готово к конструктивным шагам. Он также осудил применение ракеты "Спайк", что выявило преступную сущность Азербайджана.16-го октября в Женеве состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей МГ ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Президенты согласились принять меры по интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряжения на линии соприкосновения.