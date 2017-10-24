Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна и вице-президента компании «Синогидро» Ксиона Ликсина
Армения и Китай обладают большим потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества, с учетом также возможностей нашей страны для бизнес-сообщества, обеспечивающих выход на рынок ЕАЭС, европейские и иранские рынки. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Тянем Эрлуном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
Во встрече участвовал и вице-президент вовлеченной в строительство транспортного коридора Север-Юг китайской компании «Синогидро» Ксион Ликсин.
Карен Карапетян заявил о важности продолжительного развития и укрепления армяно-китайских экономических отношений, подчеркнув, что правительство Армении заинтересовано в привлечении китайского капитала на армянский рынок.
Посол Китая в свою очередь отметил, что КНР также придает важность укреплению взаимовыгодных связей с Арменией, подчеркнув, что и сегодня существуют широкие возможности для финансирования важнейших программ, представляющих обоюдный интерес.
Коснувшись хода строительных работ на участке Талин-Ланджик в рамках инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг», которые осуществляет китайская компания «Синогидро», Карен Карапетян подчеркнул необходимость проведения качественных работ. Глава правительства потребовал предпринять необходимые шаги для устранения всех возникших проблем.В ходе встречи обсуждался также ряд других вопросов, касающихся армяно-китайских отношений.