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Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна и вице-президента компании «Синогидро» Ксиона Ликсина


Армения и Китай обладают большим потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества,  с учетом также возможностей нашей страны для бизнес-сообщества, обеспечивающих выход на рынок ЕАЭС, европейские и иранские рынки. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с послом Китайской Народной Республики в  Республике Армения Тянем Эрлуном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Во встрече участвовал и вице-президент вовлеченной в строительство транспортного коридора Север-Юг китайской компании «Синогидро» Ксион Ликсин.

Карен Карапетян заявил о важности продолжительного развития и укрепления армяно-китайских экономических отношений, подчеркнув, что правительство Армении заинтересовано в привлечении китайского капитала на армянский рынок.

Посол Китая в свою очередь отметил, что КНР также придает важность укреплению взаимовыгодных связей с Арменией, подчеркнув, что и сегодня существуют широкие возможности для финансирования важнейших программ, представляющих обоюдный интерес.

Коснувшись хода строительных работ на  участке Талин-Ланджик в рамках инвестиционной программы дорожного коридора «Север-Юг», которые осуществляет китайская компания «Синогидро», Карен Карапетян подчеркнул необходимость проведения качественных работ. Глава правительства потребовал предпринять необходимые шаги для устранения всех возникших проблем.

В ходе встречи обсуждался также ряд других вопросов, касающихся армяно-китайских отношений.

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