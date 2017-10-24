У границы с Сирией произошли бои между пешмерга и ополченцами Ирака

Бои между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и частями иракского ополчения вспыхнули во вторник утром на иракско-сирийской границе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил старший советник курдского президента Хемин Хаврами.

В понедельник Совет безопасности курдской автономии сообщил о том, что в последние двое суток иракские власти продолжили размещение танков, артиллерии, а также американского оборудования, включая военные вездеходы и бронетранспортеры.

"Этим утром в Махмудии близ Рабиа, отряды народного ополчения (аль-Хашд аш-Шааби) атаковали силы пешмерга. Пешмерга отразила эту атаку и отбросила ополчение обратно в Рабиа, уничтожив два бронетранспортера и два Хамви", — написал в своем Twitter старший советник Масуда Барзани.