Манвел Григорян не удивлен поведением азербайджанской стороны после встречи президентов Армении и Азербайджана

Депутат парламента РА, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» генерал Манвел Григорян не удивлен нарушенями режима прекращения огня с азербайджанской стороны после встречи президентов Армении и Азербайджана. Он убежден, что встречи президентов Армении и Азербайджана ничего не изменят. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в Национальном Собрании РА.

«Они встречались 100 раз, однако все по-прежнему, ничего и не изменится», – сказал он.

По словам депутата, напряженность на границе и стрельба – «последствия 1989 года».

Напомним, в Женеве 16 октября состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Переговоры глав государства были проведены по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции Постоянного представителя Швейцарской Конфедерации при ООН и других международных организациях. В тот же день в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговоров. «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет, касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать такого решения, и с этой целью мы сделаем всё, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну», – сказал президент Саргсян.