Правительство Испании в случае необходимости может использовать в Каталонии силу

Правительство Испании может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии в том случае, если сепаратисты будут выступать против мер по урегулированию ситуации в регионе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго британской газете The Times. Его высказывания издание приводит во вторник.

"Ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия, но кабинет должен обеспечить соблюдение закона, - пояснил министр. - И если есть люди на другой стороне, которые не хотят подчиняться закону, то через Моссос д'Эсквадра (каталонскую полицию), нам придется восстановить закон".

"Правительство не приостанавливает автономию", - сказал де Виго. Происходит, по его словам, как раз "восстановление автономии". "Те, кто управляет Mossos d'Esquadra, теперь будут заменены Министерством внутренних дел", - добавил он.





