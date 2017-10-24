Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн

Картины художников-импрессионистов и абстракционистов, стоимость которых оценивается в $120 млн, будут выставлены 13 ноября на продажу аукционным домом Christie's. Как сообщила его пресс-служба, наибольший интерес коллекционеров, безусловно, вызовет полотно Винсента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь. Сен-Реми" (Laboureur dans un champ). Его предварительно оценивают в $50 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Художник написал это полотно, находясь в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс, неподалеку от Арля, где у него произошла ссора с Полем Гогеном, после которой Ван Гог отрезал себе мочку уха. На полотне он запечатлел вид из окна своей палаты, в которой он находился с мая 1889 по май 1890 года. Он начал работу над картиной в конце августа и завершил ее 2 сентября.

На аукцион будут выставлен также полотна Анри Матисса, Марка Шагала и Марка Ротко. Эти работы хранилась в коллекции техасского нефтяного магната Перри Ричардсона Басса и его супруги Нэнси. Как отметил руководитель отдела импрессионизма и современного искусства в Christie's Макс Картер, 35 картин, выставляемых на продажу - "это одна из последних великих американских художественных коллекций".





