В резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония пожертвования ковров, сотканных в армянском стиле
12:09, 24 Октябрь, 2017
24 октября в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония пожертвования ковров, сотканных в армянском стиле. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент Бако Саакян выразил признательность чрезвычайному и полномочному послу Республики Армения в Ватикане Микаэлу Минасяну и президенту компании «Мегерян Карпет» Раффи Мегеряну за осуществление данной инициативы, подчеркнув, что подобные начинания позволяют представить национальное историко-культурное наследие республике и всему миру, содействуя его сохранению и развитию.
По словам главы государства, создание таких красивых ковров требует кропотливой работы, в которую вовлечена большая, сплоченная и патриотичная команда.
Бако Саакян отметил, что данное дело будет десятилетиями служить народу в качестве составной части национального историко-культурного наследия.
В тот же день Президент обсудил с гостями вопросы, касающиеся развития ковроткачества в Арцахе, и отметил важность сотрудничества в этом деле с такими известными компаниями, как «Мегерян Карпет».
На мероприятии и встрече присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, другие официальные лица.